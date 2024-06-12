超特急 タクヤセット DINER

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商品詳細
超特急タクヤ草川拓弥『ARENATOUR2020SPRINGWELCOMETOTHEBULLETTRAINDINER』オフィシャルグッズタオル、ペンライト(18代目)、ペンライトアクセサリーの3つセットです。タオル、ペンライトは1度使用済みですので気になる方は購入お控えください。(洗濯済)ペンライトは点灯確認済、電池を抜いて発送いたします。バラ売り不可、即購入可能です。
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