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超特急 タクヤセット DINER
商品番号 H60878230627
商品名

超特急 タクヤセット DINER
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 2,343 円
在庫状況 あり

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商品詳細

超特急タクヤ草川拓弥『ARENATOUR2020SPRINGWELCOMETOTHEBULLETTRAINDINER』オフィシャルグッズタオル、ペンライト(18代目)、ペンライトアクセサリーの3つセットです。タオル、ペンライトは1度使用済みですので気になる方は購入お控えください。(洗濯済)ペンライトは点灯確認済、電池を抜いて発送いたします。バラ売り不可、即購入可能です。
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