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A賞A3アクリルビジュアルボード② ラストワン賞ブランケット おまけ付き
商品番号 L70690887398
商品名

A賞A3アクリルビジュアルボード② ラストワン賞ブランケット おまけ付き
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〜コムドット5周年おめでとう〜コムドットスクエアくじ①ラストワン賞　ブランケット②A賞アクリルビジュアルボード❷③B賞ビジュアルハンガー（あむぎり）④B賞ビジュアルハンガー（ゆうま）⑤C賞アクリルスタンド（あむぎり）⑥E賞（ゆうま2個あむぎり1個やまと2個ひゅうが1個計6個）12点セット売りです。大切に発送します。全て新品未開封ですYAMATOYUTAHYUGAYUMAAMUGIRI★お値下げ、バラ売り不可★コメントがついていても即購入の方を優先します。★半券はついていません
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