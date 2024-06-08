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Fender★squier strat★エレキギター★希少★動作確認済み
商品番号 Q81192674487
商品名

Fender★squier strat★エレキギター★希少★動作確認済み
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 9,113 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Fender★フェンダー★squierstrat★スクワイアストラト★エレキギター★動作確認済状態ネック反りなし　目視と床面の直線ラインに合わせて確認ボディ　ギターポリッシュを塗布指盤　指盤潤滑剤を塗布コントロールノブ　沸点潤滑剤塗布にて動作良好　ノブを個々でブラッシングタイプ...ストラト【限定期間セール！】週末までの大特価！！早い者勝ち！※急遽お金が必要になったため、いいね、お問い合わせなく売れなければリサイクルショップに持っていきます。♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠限定1セット早いもの勝ちになります。【付属品】写真に写っているものが全てです。■商品状態・付属品は画像にあるものがすべてとなっております。本体にはキズや汚れがある場合がございますので、必ず写真にてご確認下さい。〈出品するにあたり…〉消毒やクリーニング洗浄を致しました。安心してお使いいただけるかと思います。
http://narcologia.ru/goods/septet965719.html
http://narcologia.ru/goods/conception231357.html
http://narcologia.ru/goods/ordering114479.html

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