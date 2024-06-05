ポケモンカード　ふりそで　SR

目立つ傷等はないかと思いますが、素人目線のため購入の際は必ず写真でご判断の上大丈夫な方のみ宜しくお願いしますあくまでもプレイ用でお願い致します(*´-`)トラブル防止のため購入後のキャンセル、クレームはご遠慮ください。







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