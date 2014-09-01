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Marshall AVT20 マーシャルアンプ
商品番号 X93884497570
商品名

Marshall AVT20 マーシャルアンプ
ブランド名 マーシャル
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

生産終了モデルの家庭用マーシャルアンプ、AVT20になります。今から21年ほど前に新品で購入しワンオーナーです。つい最近まで使用をしていましたがアンプを買い替えた為出品しました。全面パネルに1箇所凹みがありますがそれ以外は大きな傷や汚れはありません。（写真2〜3枚目を参照してください）ただ、リバーブの効きが悪く真空管の交換もしばらくしていない為ジャンク扱いとして格安にて出品いたします。重荷物になりますので着払いでお願いいたします。神奈川県内、東京都心部、八王子、静岡県熱海市くらいまででしたら直接取引も可能です。本体以外の付属品は電源ケーブルになります。NCNRでお願いします。検索用JCM800JCM2000ギターアンプベースアンプ練習用アンプRolandローランドマーシャルメサブギーソルダーノディーゼルフェンダー
http://narcologia.ru/goods/message444527.html
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