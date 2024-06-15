

マイスターズピックアップのフレキシブルマイクロゴースネックを備えた THE FEATHER バスヴァイオリンマイクシステム



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マイヤーズピックアップによるフレキシブルマイクロゴースネックの「フィーダー」



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マイヤーズピックアップによる柔軟MICRO -グースネックとウクレレ ...



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マイヤーズピックアップは、彼らの新しい軽量の発電所を紹介しています。だから我々はそれを命名することを点灯し、「フェザー」。それは変更または永久的なインストールすることなく、楽器の多数の上に配置しても忠実に楽器の自然な音色と美しさを増幅することができるようにコンパクト！こちらの商品は新品未使用ですがマイクにつける先のやつがありません。ご理解のある方のみご購入よろしくお願いします。I-55