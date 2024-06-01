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Ｈ２０１　掛軸　大徳寺　西垣大道　『祥雲　龍の図』　共箱　『真作』　肉筆　画賛
商品番号 Q80305291441
商品名

Ｈ２０１　掛軸　大徳寺　西垣大道　『祥雲　龍の図』　共箱　『真作』　肉筆　画賛
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 2,160 円
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商品詳細

総丈　約　116cm×45cm本紙　約　33cm×43cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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