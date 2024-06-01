Ｈ２０１　掛軸　大徳寺　西垣大道　『祥雲　龍の図』　共箱　『真作』　肉筆　画賛



新作入荷!!】 西垣大道【福寿海无量】肉筆掛軸・自題共箱☆兵庫の人 ...



2023年最新】西垣大道の人気アイテム - メルカリ



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Ｆ５０１ 掛軸 大徳寺 西垣大道 『千里同風』 共箱 『真作』 肉筆 画賛 ...



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Ｈ２３６ 掛軸 大徳寺 西垣大道 『梅花雪裡香』 共箱 『真作』 肉筆 ...



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総丈 約 116cm×45cm本紙 約 33cm×43cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。