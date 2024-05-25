新品未開封 美品 藤井風 POP HEHN タオルグッズ ブラック ピアノ

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人気ソロアーティスト···藤井風グッズ種類···タオル/ハンカチ最終お値下げしました。購入当初から一度も開封せず取り出さず大切に保管していたため美品となっております。そのため、中身を見ていないために初期不良などの対応は致しかねます。ご了承下さい。届いた時から袋にシワなどございますが、タオルの方は問題ないかと思います。自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。即購入○コメ無し○#藤井風#グッズ#タオル#ライブタオル#ハンドタオル#fujiinaze#HEHN#ヘルプエバーハートネバー#HELPEVERHURTNEVER