土平窯　唐津焼き　藤ノ木土平　ぐい呑み　朝鮮唐津

30年近く前に【藤ノ木土平】さんの窯元に直接行って買い求めたものです。土平さんの作品は色々買い求めましたが、ぐい呑みは買ったものの日本酒を誰も飲めないので、ずっと箱に入れたまましまってました。買った当初はたまに箱から出して眺めたりしてましたが、一度も使用したことはありません。土平さんの作品が好きな方に、ご購入頂ければと願っています。ご購入頂いた方に、宜しければ【藤ノ木土平】さんが作った小さい【朝鮮唐津の珍味入れ】が未使用品としてありますので、差し上げたいと思いますので、ご希望の方はコメントを頂ければと思います。あくまでオマケとしてのお品になりますので、箱なしのため別箱に入れて発送致します。口径 約7㌢✖6㌢高さ 約5.5㌢作者 藤ノ木土平素人採寸のため誤差はお許しください。【その他】状態は写真でもご確認ください。素人保管になります。ご了承ください。#唐津焼 #朝鮮唐津 #土平窯 #藤ノ木土平 #ぐい呑 #やきもの



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