ナチュラルトランペット Eb 管 Arciszewski

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昨年eBayで購入したものです。クラックなどがあったため当て金をあてて演奏可能な状態にしました。ベルや管体には年代相応の歪み凹みなどがあります。飾り紐は当方があとから付けました。調べた範囲ではArciszewskiはポーランドで19世紀終わり頃にあった工房のようです。マウスピースは現代の通常のトランペットマウスピースが適合します（もしかするとレシーバー部分はオリジナルではないかもしれません）。適合するケースがなかったため、持ち運びの際は三脚ケースをプラダンボールとウレタンで補強して使用していました。こちらも念のためにおつけします。現在手元に手頃な梱包材がなく、ご購入のあった後に発送に使える箱を注文する予定です。そのため、少々お時間を要する可能性があることをご了承ください。種類...トランペット