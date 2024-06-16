Siip 限定版CD +Blu-ray タロットカード期間限定販売

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商品詳細
siipのCD+Blu-rayと未開封タロットカードのセットです。ディスクの方は一度再生した後暗所に保管していました。タロットカードは新品未開封です。一応素人保管ですのでご了承下さい。#siip#Mrsgreenapple#mrsgreenapple#ミセスグリーンアップル#ノアの方舟
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