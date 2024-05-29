イチロー　2002年　MLB スペシャルエディション　フィギュア

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商品詳細
新品未開封品になります。段ボール内で保管しておりました。クローゼット整理のため出品致します。大変申し訳ございませんが返品等はお受けできませんm(__)m何卒宜しくお願い致します。#イチロー#ベースボール#フィギュア#フィギュア#マスコット#MLB#マリナーズ#メジャーリーグ
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