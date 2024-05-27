透明水彩画　水彩画　「黄花コスモスのフィールド01」額縁付　SMサイズ　原画



「ローズハウス06」透明水彩画 原画 風景画 額縁付 SMサイズ



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#Oniの小さな水彩画一覧はこちら雄大なフィールドに群生するキバナコスモスその優しい色調に心癒されます。【作品】作品名：「黄花コスモスのフィールド01」種 別：透明水彩画 原画サイズ：SM（約23cm×16cm）作 者：Oni※SMサイズの絵なので場所を選ばずに飾っていただけます。【額縁】色目：ホワイト（木目調）フレーム素材：アルミフロントパネル：アクリル 2㎜サイズ：外寸約32cm×26cm 内寸約30cm×24cm台紙窓抜きサイズ：約21cm×14cm※アルミ製ですが見た目は木製の様な質感でゴールドの縁が有り高級感のある額縁です。※壁掛け用のフック、ビスは別途ご用意ください#Oniの小さな水彩画一覧はこちら絵画の種類···水彩画形式···額縁入り主題···風景・海景主な画材···水彩絵の具