LGA-15Digi　家庭用ギターアンプ

LouisLGA-15Digiギターアンプ15W定価¥27,500今年の12月下旬頃自身で島村楽器にて購入致しました。半月ほど自宅練習用として使用しました。梱包箱は破棄しております。取説その他の付属品は付属しております。ACアダプター入力100V-240V、50/60HzACアダプター出力DC15V／4A内蔵バッテリー11.1V／4.4Ah（リチウムバッテリー）定格出力15Wスピーカー5.25インチ／4Ω／20W、2.5インチ／8Ω／15WコントロールGAIN、TONE、（AMP）VOLUME、AMPSELECT、PRESET、Bluetooth、EFFECTS、SPACE、（RHYTHM）VOLUME、STYLE、TAPTEMPOアンプタイプJCCLEAN、CLEAN、OVERDRIVE、BLUES、CRUNCH、LEAD、RHYTHM、METAL、ACOUSTIC全9種類内蔵エフェクトEFFECTSコントロール（CHORUS、FLANGER、PHASER、TREMOLO）、SPACEコントロール（DELAY、REVERB）内蔵リズム8Beat（3種類）、8Beatshuffle、16Beat（2種類）、16Beatshuffle、Rock、HardRock、Metal（2種類）、SLASH、PUNK、Drum'n'bass、FUNK（2種類）、HIPHOP、R\u0026B、POP（3種類）、DANCE（4種類）、3/4、6/8、5/4（2種類）、Latin、Ballade（2種類）、BLUES（2種類）、JAZZ（2種類）全36パターンルーパー機能最大30秒間録音・オーバーダビング可能サイズW225mmxD185mmxH240mm※ハンドル等除く重量4.2kg付属品電源コード＋アダプター、取扱説明書・保証書、フットスイッチ＋ケーブル、3.5mm4pinケーブル（スマホ接続用）



LGA-15Digi Louis オリジナルブランド | 島村楽器



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