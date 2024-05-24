整理品　伝統工芸　九谷庄三造香炉　陶器　香道具

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ご覧頂き誠にありがとうございます。九谷焼、庄三造の香炉です。色彩鮮やかな逸品です。中古品ですが、綺麗な方と思います。※蓋裏に、ヤケがありますが 問題は、ありません。ご質問等は、画像、コメントにてお願い致します。わかる範囲内でしたらご回答させて頂きます。寸法胴径約10㎝ 高さ約8.5㎝（素人採寸です）※ご返品は、お受けしておりませんので ご了承の頂ける方に宜しくお願い致します。※古い物の為、擦り傷や、汚れ、小さなカケ傷 等あります。ご理解の頂ける方にお願いします※ご購入前に、ご不明な点がありましたら 必ず、コメントにてご確認の上お願いします。 （トラブル防止の為、ご返品は、不可とさせて 頂く為にご協力下さい）#中国美術#中国古玩#ヴィンテージ#アンティーク#骨董#日本陶器#九谷焼#色絵#伝統工芸#香炉#庄三#香道具#松栄堂#煎茶道