レア★The GazettE/ガゼット★物販写真47枚set (ルキ/麗/葵/

【ご面倒かと思いますが、トラブル防止のため、購入前にプロフィールに目を通していただけると嬉しいです。】#V系Rレア★TheGazettE/ガゼット★物販写真47枚セット【物販写真47枚】◆5枚組×7セット◆集合写真あり6枚組×2セット中古品※状態はいい方かと思いますが、10年以上前に発売された商品もありますので、十分ご理解ある方のみ購入下さい。ワンオーナー品ではありません！それでもかまわない方のみ購入下さい。入手不可・レアかと思います!!【TheGazettE/ガゼット】流鬼/れいた/麗/葵/戒※素人による検品・管理・自宅保管・一度人の手に渡ったものです。多少の見落とし等はご容赦下さい。トラブル防止の為、臭いに敏感な方や【SHOP同様の完璧な商品や対応をお求め方・神経質な方】はご購入をお控え下さい。少しでも気になる事やご不明な点など何かございましたら、コメントよりお気軽にお問い合わせ下さい。



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