G1X FOUR（箱無し）

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商品詳細
G1XFOURZOOMです。今年の6月頃に購入して数回ライブで使用しましたが、最近新しいエフェクターを買ったので出品します。このエフェクターに対応した電源アダプターと、パッチケーブルを付けます。箱と説明書はついていません。丁寧に梱包して、発送します。値下げは値段次第で考えますので、コメントお願いします。#ZOOM#G1XFOUR種類···エフェクター・プロセッサー
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