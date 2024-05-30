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1277❣️ 三国志　　周瑜　古美術　中国　泥人形　超レア
商品番号 G58306398971
商品名

1277❣️ 三国志　　周瑜　古美術　中国　泥人形　超レア
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 4,532 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三国志　　周瑜　古美術　中国　泥人形今では入手できません。　超レア人形　全長約18cm三国志周瑜　しゅうゆ周瑜は、中国後漢末期の武将。字は公瑾。渾名は周郎。揚州廬江郡舒県の人。高祖父は周栄。従祖父は周景。従父は周忠。父は周異。子は周循・周胤・周妃。妻は小喬。商品状態祖父のコレクション倉庫で保管されていました。箱に傷みなどありますがとっても希少なお品です♪コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。
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