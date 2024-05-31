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エージェントアンチヴェノム マーベルレジェンド
商品番号 O12038137423
商品名

エージェントアンチヴェノム マーベルレジェンド
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封後は暗所に保管していました。色褪せや関節の緩みもなく状態は良好です。プチプチで梱包し段ボールにて発送いたします。マーベルMARVELハズブロマーベルレジェンドメディコムトイアメコミヴェノムアンチヴェノムエージェントエージェントヴェノムフィギュアスパイダーマンアメトイ性別···男フィギュア種類···アクションフィギュア素材···PVCスケール···1/12
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