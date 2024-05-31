エージェントアンチヴェノム マーベルレジェンド

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商品詳細
開封後は暗所に保管していました。色褪せや関節の緩みもなく状態は良好です。プチプチで梱包し段ボールにて発送いたします。マーベルMARVELハズブロマーベルレジェンドメディコムトイアメコミヴェノムアンチヴェノムエージェントエージェントヴェノムフィギュアスパイダーマンアメトイ性別···男フィギュア種類···アクションフィギュア素材···PVCスケール···1/12
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ハズブロ マーベルレジェンド マーベル コミックス 80周年記念 6インチ アクションフィギュア エージェント アンチ・ヴェノム / Hasbro 2019 MARVEL LEGENDS MARVEL COMICS 80YEARS 6inch AGENT ANTI-VENOM [並行輸入品]
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マーベルレジェンド アンチヴェノム】: フィギュアヲタ最前線
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