フェルナンデス フライングV エレキギター

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フェルナンデスフライングVカラー：メタリックレッド(超希少色であり超綺麗な赤色です。)トレモロシステム、トレモロアーム'80ビンテージネックの裏やサイドに小さな傷等数カ所あります。全体的には傷は少な目だと思います。画像を参照にして下さい。演奏において問題箇所は、特にございません。但し、80年代のビンテージ中古品のため新品と同じ程度の質を求められる方はご遠慮下さい。フライングVの中でもデザイン的にバランスのとれたスタイルのフェルナンデス製のフライングVで、とってもお気に入りだったので大切に扱ってきました。お好きな方は、ピックアップやトレモロシステムをカスタムして、最高のオリジナルのフライングVにしてみてはいかがでしょうか？目立つ事間違い無しです。弦は新品です。専用のソフトケースに入れ、ネックにテンションがかからないように弦は緩めた状態で緩衝材とダンボールでしっかり梱包し発送いたします。#44マグナム #広瀬さとし #jimmy