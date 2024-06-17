YAMAHA ヤマハ パワーアンプ P2500S (ケース付き)

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YAMAHAのパワーアンプP2500Sです。現役で使っていましたが、機材整理のため出品致します。写真の2uラックケースに入れて使用していましたが、キズ・汚れはそれなりにありますので、気にされる方はお控えいただければと思います。写真のラックケースに入れた状態で発送します。(発送の際、伝票をケースに貼付する可能性がありますので、ご了承ください。)※同時期に出品させていただいているパワーアンプCLASSICPROCP800も併せて購入いただける場合には、総額からさらに値引きをさせていただきます。(検討される際はご連絡下さい)スペック(音楽機器販売店のHPより)■タイプ：パワーアンプ■ステレオ出力（4ohms）：310W+310W■ステレオ出力（8ohms）：250W+250W■ブリッジ出力（8ohms）：620W■周波数特性：20Hz～50kHz■ダンピングファクター：\u003e200■入力端子：XLR、フォン■出力端子：スピコン、5WAYバインディングポスト■消費電力：320W■寸法：48.0W×8.8H×45.6Dcm■重量：14kg■その他：■コンパクト/軽量な2Uサイズで幅広い用途を考慮した商品ラインナップ。■P2500Sはさらに進化した高効率アンプ駆動技術「EEEngine」を搭載。■P2500Sはパワフルで高い明瞭度を実現した信頼のサウンド。■P2500Sは信頼性と高音質の要となる電源部。■充実装備の入出力のP1000S■P2500SはLOW/HIGHCUTフィルターを搭載し、サブウーファーシステムを手軽に構築可能。■P2500SはYAMAHASPEAKERPROCESSINGを搭載。