龍宮城　ITARU Vol.1 アクリルスタンド

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商品詳細
グッズ種類...アクリルスタンド(アクスタ)ライブ限定グッズで即完売のレアグッズです。重複ゲットできたのでお譲りします。コメントなしで即購入可能です。#龍宮城#ITARU#アクリルスタンド#アクスタ
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