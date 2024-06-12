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YOSHIKIディナーショーお土産
商品番号 P42648923219
商品名

YOSHIKIディナーショーお土産
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 3,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年8月18日YOSHIKIディナーショーのお土産です。未開封　テープ貼ってます。中身は、他の出費者の写真を参考にして下さいワインスカーフキーリングペーパーウェイト紙袋おまけ、ゲストバッジ紙袋は発送の際、二つ折りにさせていただきます。※素人保管の為細かい傷などが気になる方は購入をご遠慮ください。※こちらの商品は交換などできません。色や品名を事前に御確認ください。※コメント無しでの購入可能です。※配送は東京都内から発送いたします。
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