マーベルレジェンド オーブ 6インチ

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商品詳細
ご覧頂き誠にありがとうございます。マーベルレジェンドオーブ6インチを出品いたします。新品・未開封になります。【備考】・ペット、喫煙無しです。・商品が傷つかないようプチプチで包んで、発送 いたします。#マーベル#marvel#マーベルレジェンド#marvellegends#ハズブロ#hasbro#オーブ#ゴーストライダー#アメコミご検討くださいますようよろしくお願い申し上げます。
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