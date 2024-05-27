hide　Tシャツ　LEMONed　DANGER

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商品詳細
hideのレモネードTシャツです。しわごめんなさいSサイズ襟まわり若干毛羽たちがございます。プリント、タグはきれいな状態ですバックは無地です。ゆうパケットポストサイズに畳んで梱包致しますもう1枚は状態が悪いのでオマケ扱いでお願い致します。必要ない方はご購入後にコメント下さい「お願い」ご購入前に必ずプロフィールをご確認下さい沖縄からの発送となります。船便になる為、 到着まで1週間から10日間ほどかかります他にもhide、XJAPANグッズございます下の#007hideで見て下さい#007hideグッズ種類...Tシャツ
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