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【新品/未使用品】TDM-700DD2 ドナルドダック チューナー\u0026メトロノーム
商品番号 D62077447248
商品名

【新品/未使用品】TDM-700DD2 ドナルドダック チューナー\u0026メトロノーム
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品/未使用品】TDM-700DD2ドナルドダックチューナー\u0026メトロノーム〈特徴〉・チューナーとメトロノームが同時に使えるデュアル機能搭載・バックライト付きの大きな液晶で音名とリズムを表示・単４形乾電池２本で長期電池寿命〈チューナー〉・幅広いキャリブレーション範囲(４１０Hz〜４８０Hz)・３オクターブの基準音に沿ったチューニングが可能・純正な長三度、短三度の音程を示すマーク付き・音を聴きながらメーターでチューニングができるサウンドバック機能付き〈メトロノーム〉・ペンデュラムステップ(振り子メトロノームの数値)とフルステップの２種類のテンポ設定が可能・多彩なリズムバリエーション(０〜９拍子、５種類のリズム内蔵)・好みのテンポを測定、表示するタップ機能#YAMAHA#TDM_700DD2ドナルドダックチューナー_メトロノーム
http://narcologia.ru/goods/manufacture713641.html
http://narcologia.ru/goods/browse635891.html
http://narcologia.ru/goods/response577942.html

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