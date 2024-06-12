動物図版 アンティーク版画 19世紀半ば イギリス 銅版画 額縁 ...

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【商品詳細】品名：動物図版国：イギリス年代：19世紀半ば技法：エングレーヴィングイメージサイズ：21×12.9cm額サイズ：33.7×25.9×2.6cm附属品：額19世紀半ば、イギリス・ロンドンの出版社「J＆FTallis」より刊行された書籍に収録されていた銅版画の図版です。カンガルー、ムササビ、リス、ネズミ等の動物が、縦に積み重なるような配置で描かれています。ヨーロッパの古い自然科学の図版は、対象の正確な描写と同時に、趣ある表情や、シート全体で見た時の構図の面白さが大きな特徴です。後ろから迫るモモンガを慌てて振り返るようなカンガルー、すき間を埋めるようにたくさん描かれたネズミの仲間たち。ユーモラスでありながら、その細密な描き込みには息をのむほどです。紙の黄変やシワなどのエイジングが見られますが、大変古い年代に作られた図版ならではの味わいとしてご理解ください。美しい彫りのあるゴールドの額が合わせてあります。黒のマットが、絵柄を印象的に引き立てています。ご自宅のコレクションや店舗のディスプレイにいかがでしょうか。反射の都合上、アクリル板を抜いて撮影しています。実際の色味とは若干異なっている可能性があります点、ご了承ください。ご利用中のディスプレイ端末によっても多少の差異が生じるかと思います。ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。#アンティーク#イギリスアンティーク#アンティーク版画#図版#博物図譜#銅版画#エングレーヴィングカラー...ゴールド種類...その他モチーフ...その他種類...銅版画形式...額縁入り主題...動物