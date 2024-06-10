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YAMAHA THR 10 ギターアンプ
商品番号 U15714271912
商品名

YAMAHA THR 10 ギターアンプ
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 13,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤマハのギターアンプTHR10です！エレキギターの他エレアコ、エレキベースでの使用も可能です通常使用に伴う細かな傷等ありますが目立った傷や汚れありません動作確認済み電源コード付属します※順次価格見直しますので値下げ交渉はご遠慮くださいませ
http://narcologia.ru/goods/freshman842756.html
http://narcologia.ru/goods/update213095.html
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