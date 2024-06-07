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- 【戸塚区引取り対応可能】 KAWAI MP8 Ⅱ ステージ ピアノ 88鍵09年
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商品詳細
----------ご覧頂きありがとうございます。ぜひプロフィールをご一読の上、お取引お願い致します。【こちら、ご購入前に在庫確認を宜しくお願いいたします。】----------【戸塚区引取り対応可能】KAWAIMP8Ⅱプロフェッショナルステージピアノ88鍵カワイ楽器09年製■商品状態2009年製●コンディションの詳細・多少使用感ございますが特段目立ったダメージは見受けられません。・擦れて塗装が剥げている箇所がございます。●付属品・電源ケーブル・譜面台・椅子・スタンド●簡易清掃済み全鍵盤からの音出し確認、音色切り替えボタンの動作確認しています。音出しの簡易チェックのみになります。それ以上の確認は行っておりません。現状販売となります。\u2028手前側に塗装剥がれがありますが、それ以外は特段目立ったダメージは見受けられません。\u2028\u2028梱包してないのではっきりしませんが3個口か2個口になる予定です。細かいキズや保管時の汚れがある場合がございます。細かいことを気にされる方はご購入をお控えください。他にも多数出品しております。是非ご覧ください。送料込み 原則佐川急便での発送となります。匿名配送対応出来かねます。引取り場所 横浜市戸塚区O00812109-021784-001
http://narcologia.ru/goods/calling495150.html
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