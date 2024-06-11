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トロンボーン マウスピース 三本セット ジャンク
商品番号 R91000124409
商品名

トロンボーン マウスピース 三本セット ジャンク
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···トロンボーンアクセサリー・パーツ···マウスピース左からBach5GBBachARTISAN5Gティルツ5Gシャンクのへこみなどはなく使える状態ですが一応ジャンク品として出品してます。三本セットでの販売になります。
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