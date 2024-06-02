Barbie　ハローキティ

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Barbieとハローキティのコラボの小物です。3枚目に初期不良と思われるほこりが付いています。トップス、スカート、ミニキティ(プラスチック素材)バングル、靴下、パンプス、バッグ のセットです。トップスはリボンの後ろに3箇所スナップボタン有り、スカートは後ろにスナップボタン1箇所あり。バッグはマジックテープがついていて開閉できます。即購入可能値下げ交渉不可取り置き不可