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Barbie　ハローキティ
商品番号 V84636126343
商品名

Barbie　ハローキティ
ブランド名 バービー
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Barbieとハローキティのコラボの小物です。3枚目に初期不良と思われるほこりが付いています。トップス、スカート、ミニキティ(プラスチック素材)バングル、靴下、パンプス、バッグ　のセットです。トップスはリボンの後ろに3箇所スナップボタン有り、スカートは後ろにスナップボタン1箇所あり。バッグはマジックテープがついていて開閉できます。即購入可能値下げ交渉不可取り置き不可
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