特大セールamiibo ダブルセット［ホムラ／ヒカリ］大乱闘スマッシュブラザーズ

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商品詳細
【新品購入後未開封】amiiboダブルセット［ホムラ／ヒカリ］（大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ）兄が間違えて2個注文してしまったので出品します。プチプチ梱包で60サイズの段ボールで発送させて頂きます。#Nintendo#Switch#amiibo#大乱闘スマッシュブラザーズ#ホムラヒカリフィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···ノンスケール
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