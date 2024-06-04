BOT 八木勇征 クリアチャーム 缶バッジ メタルドッグタグキーホルダー

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ご覧いただき、ありがとうございます。⚠️プロフィール必見ですので、購入される前にしっかりと読んでいただき、なにかありましたらコメントよろしくお願い致します。FANTASTICSfromEXILETRIBE八木勇征クリアチャーム缶バッジメタルドッグタグキーホルダー(正規品)3点セットになります。~種類(購入場所)~BATTLEOFTOKYO2023ガチャガチャ(ガチャブース)新品未使用未開封です。当方が見た限り、スレや汚れ等はありません。中身確認後、購入時の状態で保管しておりました。初期傷がある場合がございます。また、暗所での保管だった為、日焼け等もございません。一度人の手に渡っているため、神経質な方は購入をご遠慮下さい。気泡緩衝材+防水加工にて梱包させていただきます。購入する気のない、いいねはご遠慮ください。ご検討よろしくお願い致します。‼️即購入可能‼️‼️多少のお値下げ可能‼️#FANTASTICS#フォトカード#世界#佐藤大樹#澤本夏輝#瀬口黎弥#堀夏喜#木村慧人#八木勇征#中島颯太#アクリルスタンド#フォンタブ#八木勇征クッション#八木勇征フォトプロップス#八木勇征アクキー#八木勇征アクスタ#八木勇征ガチャ#八木勇征クリアチャーム人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBEFANTASTICSメンバー···八木勇征