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ハズブロ マーベルレジェンド X-MAN 6インチフィギュア
商品番号 G73162415215
商品名

ハズブロ マーベルレジェンド X-MAN 6インチフィギュア
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き誠にありがとうございます。ハズブロマーベルレジェンドX-MAN6インチフィギュアを出品いたします。新品・未開封になります。届いた当初から、箱に少し傷みがありましたので(写真4枚目をご参考ください)、気にされる方はご遠慮ください。【備考】・ペット、喫煙無しです。・商品が傷つかないようプチプチで包んで、発送　いたします。#マーベル#marvel#マーベルレジェンド#marvellegends#ハズブロ#hasbro#XMEN#xman#アメコミご検討くださいますようよろしくお願い申し上げます。
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