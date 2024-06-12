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中国玉石．雕刻置物。（牛．5頭）
商品番号 Q39802950978
商品名

中国玉石．雕刻置物。（牛．5頭）
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 5,535 円
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商品詳細

岫田巧色玉臥牛：長~约9cm。高~约4cm。2頭歩く牛~長~约9,5cm。高~约5cm。黄翡翠卧牛：長~约3,2cm。高~约1,2cm。翡翠牛：長~约4cm。高~约1,3cm。五牛には寓意が有ります：開拓，旺盛，財宝を招き入れる，好運，如意。唐时代から人々がこの願いを叶えるように《五頭の牛》をモチフにして、絵画、彫刻、衣食住のデザイン図案に使われてます!唐代韓滉樣の《五牛の圖》(国宝一北京故宮博物馆藏)がその代表作品です!
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