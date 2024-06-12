BLACKPINK 公式グッズ ツアー BORN PINK プレミアムシート

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即購入可能ですBLACKPINKWORLDTOURJAPAN大阪公演プレミアムシートノベルティーになります。新品未使用です。バッグ、クッション、ストラップ、銀テープ（メンバーメッセージ付）の4点※➕公式ツアーTシャツもおつけします。※2点ありますが、1点のみの販売です。Tシャツ詳細：BLACKPINKBORNPINK2023ライブグッズ（gray、short）。一度着用済みです。※発送は折り畳んでの梱包になりますので、 ご了承下さいませ。 ペット、タバコ無しです。 自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さいま せ。