値切り❌ グレッチ タイプ アーチトップ用 ブリッジ スペースコントロール

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商品詳細
値引き❌まとめ買い❌個別交渉はお控え下さい。断りコメント無しで即購入して下さってOKです。24時間内発送を心掛けてますので、発送時までこちらからコメントはしておりません。どうかご了承下さいませ。 Aftermarket物、日本製、未使用品。クロームメッキ、アーチトップ用なので台座のローズウッド接地面には僅かなアールがついてます。駒の円盤も3種類のサイズ違いの使い分けで指板のアールに対応してます。本家同様、オクターブ調整は無理ですが弦間は自由に調節出来ます。ビグスビー掲載のモデルには良いかも。値引き、取り置きはやってません。くれぐれも交渉はお控え下さい。こちらに断り無く即購入して下さってOKです。梱包にはリサイクル材を使用してます。
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