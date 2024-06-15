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- 九谷焼 三ツ井為吉作 一輪生「舟人物」共箱入り
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商品詳細
九谷焼の名工、三代 三ツ井為吉氏の花瓶です。本体には傷などなく美品です。骨董、古美術、アンティーク品としての出品ですので、ご理解のある方、ご検討ください。インテリアのコレクションとしていかがでしょうか？共箱、共布、栞が付いています。サイズは径約7ｃｍ 高さ約16.5ｃｍです。#九谷焼#三ツ井為吉#一輪生#九谷焼花瓶種類...壺種類...宝瓶・花瓶
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