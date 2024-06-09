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商品詳細
ラブライブスーパースター米女メイアクリルスタンドセットです。ガラスケースで飾っておりました開封品です。袋や外枠が残っているものは、そちらに入れた状態でお送りします。細かい傷等が見られる場合がありますので、神経質な方は購入をお控え下さい。
http://narcologia.ru/goods/marshal247880.html
http://narcologia.ru/goods/perforce724365.html
http://narcologia.ru/goods/enquire733989.html
ラブライブスーパースター 米女メイ アクリルスタンド
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