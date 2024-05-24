超特急　カイ　ペンライト 4本セット 纏め売り

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超特急2号車カイくんのペンライト4本セットになります。(ストラップ3本付き)画像2枚目のようなシールの剥がれが多少ございますので、ご確認の上ご購入よろしくお願い致します。ライブの際何度か使用済み、また素人の保管のため神経質な方はご遠慮ください。※バラ売り不可超特急 カイ ペンライト 小笠原海 ドラセブ