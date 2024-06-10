BEHRINGER K3000FX キーボードアンプ PAアンプ ベリンガー ...

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商品詳細
BEHRINGER(ベリンガー)のキーボードアンプ「ULTRATONEK3000FX」になります。300-WATPA/KEYBOARDAMPWITHFX\u0026FBQ動作良好です。使用感少なく比較的綺麗な状態です。キーボードのみでなく、ギターや電子ドラム、マイクなども同時に接続し出力出来ます。■出力：300W■スピーカー：15\"ウーハー+1\"ドライバー■4チャンネル仕様■デジタルエフェクト搭載■フィードバック検知システム■CDイン（RCA）端子■ラインアウト（XLRバランス）端子■寸法：59.7Wx53.0Hx40.6Dcm■重量:29.5kgセット内容本体、電源ケーブル、マイク、日本語説明書管理番号30515082
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