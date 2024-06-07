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ショファル 角笛 楽器 ラムホーン ユダヤ教 宗教行事楽器
商品番号 Y16199755083
商品名

ショファル 角笛 楽器 ラムホーン ユダヤ教 宗教行事楽器
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ShofarHornRAMShofarAngelsユダヤ教楽器倉庫整理のため、まとめ売りやまとめて引き取り歓迎、お安くお売り致します。まとめて発送の場合はメルカリ規約通りにセット販売にしますので、ご購入前にコメントお願いします。動作や傷等の確認は素人検品かつ簡易検品です。また、倉庫保管のため、未使用品でも傷や汚れ等あります。状態や動作は所見からの判断です、希望価格があれば、ご購入前にコメントください。配送方法変更することあります。ご指定があればコメントお願いします。箱や袋、部品等配送料の関係上大きさ調整することあります。緩衝材に包んでの簡易梱包を予定しています発送は土曜日のみです。時間帯によっては次週の土曜日になります。
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