

ショファル 角笛 楽器 ラムホーン ユダヤ教 宗教行事楽器-eastgate.mk



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ショファル - Wikipedia



ユダヤ人の角笛ショファー。儀式的な宗教的な古代のトランペット。平ら ...



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