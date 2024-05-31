YU NAGABA × ポケモンカードゲーム　ブラッキー　プロモ　　PSA9

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商品詳細
YUNAGABA×ポケモンカードゲーム ブラッキー プロモPSAGEMMT9こちらは自身でPSA鑑定に提出した正真正銘本物の品です。PSA鑑定品は最高評価でも白かけ、スレ傷、汚れ、縦線横線などある場合も多く完璧な状態を保証する物ではございません。また、初期からケースに細かい傷がある可能性もございます。PSA鑑定品に理解のある方のみご購入ください。種別···シングルカードレアリティ···PROMO鑑定状況···PSA9
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