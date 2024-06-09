コリンシアン CORINTHIAN MINIATURES 120体以上

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商品詳細
海外サッカーフィギュア、コリンシアンのまとめ売りです。開封済みのコリンシアンミニチュアーズだけで121体（コカコーラコラボ9体を含む）。未開封を8体。コリンシアンマイクロスターズのコレクターズセットBox（シリアルナンバー付き）リミテッドエディション8体入りを一箱。通常サイズのコリンシアン2004を7体。スーパーマイクロを12体。台座の色、チームのユニフォーム（ホーム/アウェイ）、ポーズ違いなどはありますが、被りあり。管理の都合上、取り急ぎまとめ売りでのご購入を希望しております。バラ売り以外で交渉やご質問がありましたらコメントくださいませ。大きな破損をしたものは1体もございませんが、20年近く前の古いアイテムなのでご理解いただきご検討いただければと思います。ジャンル（スポーツ選手）···サッカー性別···男
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