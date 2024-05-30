ケーナG管(ケーナ工房Pino)

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ケーナG管の作り方1/3【①穴の対策】



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埼玉県狭山市のケーナ工房Pinoのケーナ(G管)です。材料はボリビア竹材です、この竹は繊維が多い為か音が柔らかく、高音がキンキンしません。ケーナ作り30年経ち最近は元アウキスのイリチモンテシーノスさんやMAYAの渡辺大輔さん等のプロのケーナ奏者からの依頼をいただいて製作しています。Pinoケーナの特長、日本のケーナ製作者は誰も習得していない竹の内側まで焼く工程を施してあり虫食い、経年のピッチ変化に対応しています。この工程はペルーに渡りケーナ工房にて伝授されました。 実際の色は写真より濃いものです。 当商品情報全長(36.7cm) 外径(29mm)内径(20mm)厚み(4.5mm強) 最大指穴径(12mm)歌口幅(11mm)歌口深(9mm) 重量(95g)ピッチ442hz(個人差有) 低音豊かな音色で高音３オクターブ楽に出ます。✳️ケーナ工房Pinoは他のサイトでは販売していません。