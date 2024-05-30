  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
商品番号 A27900740954
商品名

ケーナG管(ケーナ工房Pino)
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

埼玉県狭山市のケーナ工房Pinoのケーナ(G管)です。材料はボリビア竹材です、この竹は繊維が多い為か音が柔らかく、高音がキンキンしません。ケーナ作り30年経ち最近は元アウキスのイリチモンテシーノスさんやMAYAの渡辺大輔さん等のプロのケーナ奏者からの依頼をいただいて製作しています。Pinoケーナの特長、日本のケーナ製作者は誰も習得していない竹の内側まで焼く工程を施してあり虫食い、経年のピッチ変化に対応しています。この工程はペルーに渡りケーナ工房にて伝授されました。　　実際の色は写真より濃いものです。　　　　当商品情報全長(36.7cm)　　　外径(29mm)内径(20mm)厚み(4.5mm強)　最大指穴径(12mm)歌口幅(11mm)歌口深(9mm)　重量(95g)ピッチ442hz(個人差有)　低音豊かな音色で高音３オクターブ楽に出ます。✳️ケーナ工房Pinoは他のサイトでは販売していません。
http://narcologia.ru/goods/capitation116008.html
http://narcologia.ru/goods/freshman691556.html
http://narcologia.ru/goods/reflector888464.html
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
【新品】Lupaca Professional Bamboo ケーナ G管
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
ケーナ(AYMARA社製) G管 Ｇ-1 - ::民族楽器コイズミ::
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
【QUENA
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
【新品】Lupaca Professional Bamboo ケーナ G管
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
【WARI QUENA PRO RED】ワリ プロ用 ケーナＧ管 ワインレッド材質は木
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
ケーナ 細め 木製 ペルー G管 Professional QG231040
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
ケーナG管(ケーナ工房Pino) 通信販売 www.geyrerhof.com
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
【MALLKU QUENA HUESO PRO】マルク社のプロ用ケーナG管 【牛骨】アワイヨ柄のケーナケース付き
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
ケーナG管の作り方1/3【①穴の対策】
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
ケーナG管(ケーナ工房Pino) | rodeosemillas.com
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
ケーナG管の作り方1/3【①穴の対策】 - YouTube
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
【QUENA JACARANDA QU05 PERU MALLKU】ペルーマルク社のケーナ（Ｇ管）ハカランダ製（紫檀）ケーナアンデスを代表する民族楽器「ケーナ」ペルー製
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
大人の上質 カリスティア工房のケーナ G管 管楽器 - elitedescartaveis ...
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
女竹製高級ケーナ G管 | ケーナ工房「風夢」FUMU
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
極太ケーナG管(個性派向き)の通販 by ♪職人の笛作り〜♫｜ラクマ

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru