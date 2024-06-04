美品 Roland DJ-808 ローランド DJ コントローラー SERATO

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種類...DJコントローラー!!展示品より美品かも!!サウンドマシーン内蔵4chコントローラー!!seratoDJ対応！箱説明書すべてあります。野外使用なし、数回使用のみ完動品です。画像は急遽出品のためメーカーHPの画像です。※メーカーの説明DJ-808はDJプレイの世界的定番となっているソフトウェアSeratoDJProをフィジカルに操作可能な専用コントローラー。さらに４チャンネルの多機能デジタルミキサーを内蔵しています。Mac/PC上のSeratoDJProをダイナミックにコントロールするための高品位プラッター/ノブ/マルチカラー・パッドを備えています。TR-8同様のACBテクノロジーによるTR-808やTR-909のサウンドをオーディオ・ファイルに同期して演奏可能。また、VT-3直系のボイス・トランスフォーマー機能も内蔵、ピッチをSeratoDJProのトラックのキーに合わせることができます。また、AIRALINKポートを使用すると、シンプルなUSBケーブルでの接続でシンセやリズムマシンを接続することができます。Rolandならではの独自性も満載し、DJに『新しい演奏表現』を提供します。【仕様】・接続端子：INPUT（1〜4）端子：RCAピン・タイプ MICIN端子：コンボ・タイプ（XLR、TRS標準（バランス）） MASTEROUT1端子：XLRタイプ（バランス） MASTEROUT2端子：RCAピン・タイプ BOOTHOUT端子：TRS標準タイプ（バランス） PHONES端子：ステレオ標準タイプ、ステレオ・ミニ・タイプ USBHOST端子：USBタイプA PC端子：USBタイプB MIDIOUT端子 DCIN端子 PHONOGROUND端子！