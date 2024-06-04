掛け軸 英範 尊號 南無阿弥陀仏 絹本 仏事 希少 軸装 茶道具 掛軸 です。

掛け軸英範尊號南無阿弥陀仏絹本仏事希少軸装茶道具掛軸です。サイズ（本紙）418×1117ｍｍ自宅保管の骨董品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア お宝 英範 尊號 六字名号 南無阿弥陀仏 仏事 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 書 書道 鑑定団 茶道具 茶掛け 茶掛 値下げ#掛け軸#掛軸#書#書道#仏事#六字名号#南無阿弥陀仏#英範#尊號#法事#法要#お彼岸#お盆#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ書の形式...掛け軸・掛軸



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