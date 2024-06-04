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掛け軸 英範 尊號 南無阿弥陀仏 絹本 仏事 希少 軸装 茶道具 掛軸 です。
商品番号 K10921120354
商品名

掛け軸 英範 尊號 南無阿弥陀仏 絹本 仏事 希少 軸装 茶道具 掛軸 です。
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 8,688 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛け軸英範尊號南無阿弥陀仏絹本仏事希少軸装茶道具掛軸です。サイズ（本紙）418×1117ｍｍ自宅保管の骨董品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重　希少　レア　お宝　英範　尊號　六字名号　南無阿弥陀仏　仏事　掛け軸　掛軸　骨董　日本画　美術品　骨董品　入手困難　ヴィンテージ　アンティーク　レトロ　タペストリ　インテリア　アート　書　書道　鑑定団　茶道具　茶掛け　茶掛　値下げ#掛け軸#掛軸#書#書道#仏事#六字名号#南無阿弥陀仏#英範#尊號#法事#法要#お彼岸#お盆#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ書の形式...掛け軸・掛軸
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