ポケモンカード151 1ボックス　２０パック

種類···ポケモンカード(ポケカ)数ある商品の中から当ページをご覧頂きまして、誠に有難うございます。こちらの商品は、「ポケモンカード151バラパック未開封20パック」です。家電量販店で買ったものになります。目の前でboxは回収されたので、1ボックスと同じ封入率となっています。製造番号も同一のものとなっています。サーチ等は一切行っておりません。



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