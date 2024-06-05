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ポケモンカード151 1ボックス　２０パック
商品番号 U64025463846
商品名

ポケモンカード151 1ボックス　２０パック
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 3,293 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)数ある商品の中から当ページをご覧頂きまして、誠に有難うございます。こちらの商品は、「ポケモンカード151バラパック未開封20パック」です。家電量販店で買ったものになります。目の前でboxは回収されたので、1ボックスと同じ封入率となっています。製造番号も同一のものとなっています。サーチ等は一切行っておりません。
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