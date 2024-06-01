日本航空　JAL ウイングマーク　＋　肩章

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商品詳細
日本航空 JALウイングマーク ＋ 肩章寸法ウイングマーク 横約100×縦約25mm肩章 横約70×縦約50mm知人からの頂き物で、入手経路等は不明です。肩章は三本線(副操縦士用)で、本来ならペアで二つあるべきものが、一つしかありません。ウイングマークや肩章の汚れ、特にウイングマークの裏のダメージがございます。
http://narcologia.ru/goods/septet856319.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect21770.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador139406.html
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