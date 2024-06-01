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日本航空　JAL ウイングマーク　＋　肩章
商品番号 L35607430982
商品名

日本航空　JAL ウイングマーク　＋　肩章
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本航空　JALウイングマーク　＋　肩章寸法ウイングマーク　横約100×縦約25mm肩章　　　　　　横約70×縦約50mm知人からの頂き物で、入手経路等は不明です。肩章は三本線(副操縦士用)で、本来ならペアで二つあるべきものが、一つしかありません。ウイングマークや肩章の汚れ、特にウイングマークの裏のダメージがございます。
http://narcologia.ru/goods/septet856319.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect21770.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador139406.html

日本航空　JAL ウイングマーク　＋　肩章
日本航空 JAL ウイングマーク ＋ 肩章 - 航空機

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