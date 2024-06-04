#直筆サインと、写真へのサイン、２枚組#2002年W杯日本代表#清水エスパルス#森岡隆三たぶん2003年頃？(写真の日付が…)清水エスパルスのお偉い方とご親戚だという方と知り合い、サッカー好きだと話したら後日自宅に頂きました。ずっとそのままただ保存してました。特に汚れはないですが、自宅保存なのでご理解ください。ジャンル（スポーツ選手）···サッカーグッズ種別···色紙性別···男



森岡隆三 サイン色紙 写真 清水エスパルス-



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森岡隆三 サイン色紙 写真 清水エスパルス - スポーツ選手



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